Cristiano Ronaldo premiato con la Scarpa d'Oro 2014. E già prenota la prossima

17:06 - Per la terza volta in carriera Cristiano Ronaldo ha vinto la Scarpa d'Oro, il premio per il cannoniere che ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del torneo stesso. L'asso del Real, premiato anche nel 2008 e nel 2011, ha condiviso l'onore con Luis Suarez, attaccante del Barcellona lo scorso anno al Liverpool: entrambi hanno firmato 31 gol.

Una enormità di reti per CR7 nella Liga - che coi 17 gol in nove partite di quest'anno già si è pronatoto per la quarta Scarpa D'Oro - e per l'uruguagio, premiato settimane fa, nella Premier League. Oggi è stata la giornata di Cristiano Ronaldo, guarda caso all'indomani della vittoria in Champions League contro il Liverpool in cui, stranamente, non ha messo la palla in rete. Dopo i ringraziamenti di rito a club, compagni e tifosi, CR7 ha detto: "I risultati di squadra sono importanti ma anche quelli individuali lo sono, lavoro moltissimo per questo". Poi ancora: "Voglio condividere questa Scarpa d'Oro con tutti quelli che mi hanno aiutato. Ogni giorno sento maggior affetto dalla gente. Prometto ai tifosi che darò sempre il massimo in campo e che resterò per tanti anni ancora al Real Madrid". Ronaldo è stato premiato dal suo presidente Florentino Perez: "Mesi fa abbiamo perso Alfredo Di Stefano però ora possiamo affermare che Cristiano è il suo degno erede. Il nostro desiderio è quello di continuare in questa direzione e soprattutto col Real".