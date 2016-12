Cristiano Ronaldo: "Pallone d'Oro? Dura veder Messi vincere"

1 novembre 2015 Cristiano Ronaldo: "Pallone dʼOro? Dura veder Messi vincere" Il portoghese confessa: "Nella mia testa so di essere il migliore"

Cristiano Ronaldo quando parla non è mai banale e, in un'intervista realizzata per il suo documentario che uscirà il 9 novembre, ha dato sfogo a tutta la sua ambizione: "Non è stato facile vedere Messi vincere i Palloni d'Oro. Nella mia testa sono il più forte e tutti dovremmo pensare questo di noi stessi. Non sono la persona più umile al mondo, lo so. Ho bisogno di gente che mi vada contro per dare il meglio di me".

L'AMBIZIONE Ronaldo parla di tutto, dall'infanzia al Real Madrid fino alla rivalità con Messi: "Mio padre era sempre ubriaco e la mia infanzia mi ha aiutato a raggiungere determinati obiettivi. Non ho certo bisogno di gente che mi odi, ma in un certo senso di qualcuno che mi critichi e che sia contro di me per poter dare il meglio. Alle volte il mio temperamento mi porta ad esagerare, ma quando vedo gli altri vincere mi dà fastidio. E io sono 8 anni che sono al top, poi la differenza fra primo e secondo è minima, è come perdere o vincere".