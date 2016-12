Cristiano Ronaldo, niente film con Scorsese: arriva il super indennizzo

Lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Hollywood dovrà attendere ancora. Nelle ultime settimane si era diffusa la notizia di un cameo della stella portoghese del Real Madrid nel prossimo film di Martin Scorsese , intitolato 'Il Manipolatore' . In effetti la presenza del fuoriclasse di Funchal era inizialmente prevista in una scena con la splendida modella brasiliana Alessandra Ambrosio, ma la produzione avrebbe deciso di scartare Ronaldo.

Uno smacco che però potrebbe fruttare una bella cifra al fenomeno lusitano. Cristiano Ronaldo, secondo il quotidiano spagnolo Sport, dovrebbe infatti percepire la clamorosa somma di 10 milioni di euro come indennizzo per la decisione di escluderlo dal film. La produzione vuole infatti un attore professionista per il ruolo e sembra intenzionata ad affidare la parte a Channing Tatum: ci sono anche parecchie voci sul fatto che la scelta di escludere Ronaldo sia dovuta alla volontà di non concentrare tutte le attenzioni attorno al giocatore del Real Madrid, che comunque potrà consolarsi con un cospicuo conguaglio nel suo portafoglio. Per darsi al cinema c'è sempre tempo...