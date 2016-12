Cristiano Ronaldo mister Twitter, vale tre volte il Real Madrid

13:01 - Il Real Madrid è Cristiano Ronaldo? La Juve è Buffon? Per Twitter sì, anzi, sono i club a rincorrere i follower delle proprie stelle. Il portoghese (31,1 milioni) per esempio ha più del doppio dei fan dell'account ufficiale dei Merengues (13,5) che pure resta il più seguito al mondo tra le squadre di calcio. Restando in Italia, anche noi abbiamo il nostro caso: capitan Buffon (1,71) ha più seguaci della Juventus (1,49), ma meno di Balotelli (3,3).

In un mondo dove la comunicazione e l'immagine hanno assunto negli anni un ruolo sempre più predominante, è interessante andare a spulciare il successo che i grandi personaggi e i grandi club del calcio hanno più o meno raggiunto.

Il Real Madrid si conferma il club più seguito dagli States al Giappone con i suoi 13,5 milioni di followers sparsi per il pianeta, poco più avanti del Barcellona secondo in classifica (13,2) a dimostrare ancora una volta la popolarità raggiunta dal calcio spagnolo in ogni angolo abitato e informatizzato. Insieme, però, non raggiungono le cifre toccate dal solo Cristiano Ronaldo che con i suoi 31,1 milioni di follower entra di diritto tra i grandi personaggi mondiali, alle spalle di Obama (49,5 milioni) e Lady Gaga (42,7) ma decisamente più seguito di Papa Francesco (2,12). Dietro al portoghese si avvicina Kakà con 21,3 milioni di seguaci, mentre Neymar (15,2) ne ha meno della metà di CR7 che, per la cronaca, distanzia e non di poco anche i grandissimi di altri sport come Lebron James (16,1), Alonso (2,17) e Bolt (3,55). E Messi? Non è in classifica, il suo account twitter in realtà è gestito dal suo team e raccoglie meno di un milione di follower.



Lasciando da parte i numeri impressionanti della "fabbrica" Cristiano Ronaldo, su Twitter è il calcio inglese a raccogliere i maggiori consensi rispetto ai campionati concorrenti. Lo affermano i numeri, con l'Arsenal vincitore del particolare scudetto con i suoi 4,78 milioni di fans, davanti a Chelsea (4,65), Manchester United (3,76), Liverpool (3,45) e City (2,11). Cifre avvicinate in Serie A solo dal Milan (2,28), l'unico con la Juventus (1,49) a superare il milione.

Sul piano delle sfide personali, infine, spicca il vantaggio cinguettante di Balotelli (3,3) su Ibrahimovic (2,09) e Pirlo (1,42, poco meno della Juventus), mentre le star motoristiche - da Marquez (1,23) a Hamilton (2,44) passando per Alonso (2,17) - insieme non raggiungono i 13,7 milioni di followers di Beyoncé.