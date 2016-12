Cristiano Ronaldo, il gol più bello: 6,88 milioni per il Nepal

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più pagati al mondo, ma anche ragazzo con un cuore d'oro grande come una casa. Sempre in prima linea quando c'è da aiutare i più bisognosi, il fuoriclasse del Real Madrid ha donato 5 milioni di sterline (pari 6,88 milioni di euro) attraverso l'associazione umanitaria Save the Children alle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto. Lo riporta il magazine francese So Foot.

Cristiano Ronaldo, che ha anche sensibilizzato i suoi oltre 10 milioni di followers su Facebook sulla questione nepalese, non è nuovo a queste iniziative. Nel marzo del 2014, CR7, dopo essere stato contattato da una famiglia di un bambino di dieci mesi affetto da displasia corticale per aiutare con un'asta la raccolta dei fondi per un intervento, ha fatto di più, facendosi carico di tutte le spese per consentire l'operazione (70mila euro).



Il fenomeno portoghese fa tanta beneficenza in gran segreto. Qualche anno fa Ronaldo aveva incontrato un giovane sopravvissuto allo tsunami in Indonesia nel 2004, trovato vivo dopo 19 giorni con la maglia di calcio della squadra portoghese.