Cristiano Ronaldo contro Football Leaks: "Mi sento come un innocente in carcere"

Cristiano Ronaldo ha ringraziato i suoi compagni, sia quelli del Real Madrid che quelli del Portogallo per averlo aiutato a raggiungere traguardi come quelli del 2016. "L'anno più bello della mia vita", con la vittoria nell'Europeo che assume un sapore del tutto particolare, dato che la nazionale portoghese non aveva mai vinto un trofeo prima di quest'estate.



Un trofeo, questo quarto Pallone d'Oro, che troverà spazio nel museo di Cr7 che ha sede a Madeira accanto agli altri tre già conquistati. Il primo, in particolare, fu molto importante: "La realizzazione di un desiderio, per me e la mia famiglia - ha spiegato Cristiano Ronaldo - Un momento unico a ventitré anni". Ma anche le successive vittorie sono rimaste impresse nella mente del giocatore del Real Madrid, che ha ricordato il tanto lavoro fatto per arrivare agli altri tre trofei che lo hanno fatto entrare nell'Olimpo dei campioni.