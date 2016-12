Cristalleria Juve: 19 infortuni in quattro mesi

Inizio di stagione con i cerotti per la Juve . Da agosto, infatti, i bianconeri hanno già "collezionato" ben 19 infortuni . Una lunga lista di indisponibili che ha ridotto la rosa ai minimi termini prima in attacco e poi in difesa, costringendo spesso Allegri a scelte di formazione obbligate. Il primo a fermarsi, durante il ritiro, era stato Mandragora , l'ultimo Dani Alves domenica contro il Genoa. In mezzo tanti guai muscolari e qualche trauma.

Tralasciando la situazione di Marchisio, il cui infortunio risale alla stagione precedente, sono quattordici gli juventini che sono dovuti già passare in infermeria in questa stagione. L'elenco è lungo: Mandragora, Pjanic, Dani Alves, Benatia, Evra, Asamoah, Rugani, Pjaca, Chiellini, Mandzukic, Dybala, Barzagli, Higuain e Bonucci. Con tre stop, il più bersagliato di tutti è stato Chiellini, seguito da Evra, Benatia e Dani Alves (due stop). Tutti difensori.



Ma l'emergenza c'è stata anche in attacco. Tra ottobre e fine novembre novembre, Allegri ha dovuto infatti gestire gli infortuni di Pjaca, Mandzukic, Dybala e poi Higuain. Un'emergenza continua, verrebbe da dire. Che però finora non ha influito sul rendimento della Juve in campionato e in Champions. Ma quanto potrà durare una situazione del genere senza avere ripercussioni sulle prestazioni? Allegri incrocia le dita.