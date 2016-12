Crisi United, Van Gaal "a processo" in Inghilterra

Dopo aver preteso gente come Martial, Depay e Schweinsteiger, Van Gaal non ha ottenuto i risultati sperati e ora sembra a un passo dall'esonero. Fuori anche dalla Coippa di Lega, del resto, i numeri dello United in questa stagione parlano chiaro. Tra Champions e Premier, i Red Devils non vincono da sette partite. E le ultime tre sono tre sconfitte (Wolfsburg, Bournemounth e Norwich). Un ruolino non certo da prima della classe che punta a lottare alla pari con le big della Champions e invece dovrà accontentarsi di lottare per l'Europa League.



In Premier lo United attualmente è al quinto posto e la situazione non è ancora del tutto compromessa, ma certamente non si può parlare di un avvio di stagione soddisfacente. E in Inghilterra hanno già individuato il colpevole: Louis Van Gaal. In 18 mesi ha fatto spendere al club quasi 350 milioni su mercato. Una fortuna, non ripagata poi dai risultati. E ora sembra giunta la resa dei conti. Per l'olandese a questo punto l'esonero sembra molto più di una possibilità. Soprattutto perché in giro, adesso, c'è un tizio di nome Mourinho a piede libero...