Crisi Napoli, nel mirino c'è Benitez

12:27 - Si fa bollente il clima in casa Napoli. Il ko di Berna ha fatto infuriare i tifosi, ma l'impressione è che anche la dirigenza, a partire da Aurelio de Laurentiis, stia per esplodere. Per il momento non sarebbero attesi provvedimenti nei confronti del tecnico da parte del club, anche se il presidente, che è a Roma e ha visto la partita in tv, non è certamente soddisfatto. Non è comunque prevista una visita a Napoli del patron azzurro.

E' ormai chiaro, però, che Rafa Benitez sia a un bivio. O arrivano, e subito, risultati all'altezza delle aspettative, oppure l'addio sarà inevitabile. Non è un caso che il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, tardi e anche le parti interessate svicolino sull'argomento. Il fatto è che in tanti accusano l'allenatore spagnolo di aver fatto scelte tecniche sbagliate. E a farne le spese sono giocatori come Marek Hamsik, un fantasma rispetto a quello ammirato ai tempi di Mazzarri. Lo slovacco fatica a ritrovare se stesso, ingabbiato da un gioco che gli leva spazio e fantasia. Per non parlare di Dries Mertens, chiaramente tra i più in forma di questo Napoli, ma relegato ai margini dell'undici titolare. Anche Gonzalo Higuain sembra aver perso fiducia nei confronti di Benitez e il suo rendimento in campo ne risente pesantemente, non soltanto in fase realizzativa. Insomma, in tanti auspicano un intervento di de Laurentiis. Perché ancora una volta il turnover messo in atto da Don Rafé si è dimostrato fallimentare. E' presto per parlare di esonero a stagione in corso, ma pensare di rivedere Benitez sulla panchina azzurra anche la prossima stagione pare davvero improbabile.