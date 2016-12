Crisi Liverpool, sondaggio dei reds per Ancelotti

Il Liverpool in crisi di risultati pensa a Carlo Ancelotti . I reds, tredicesimi in Premier League a 7 punti dalla capolista Manchester City , hanno avvertito Brendan Rodgers : se le cose non cambieranno in fretta, sarà esonerato. E l'ex Milan e Real, ancora in pieno anno sabbatico dopo il divorzio dai madridisti, è stato già contattato : per Ancelotti sarabbe un ritorno in Inghilterra dopo le 2 stagioni al Chelsea.

La Fenway Sports Group, compagnia proprietaria del Liverpool, non è soddisfatta di questo inizio stagione e, come ha riportato il Daily Mail, si è già mossa per cercare un eventuale sostituto di Rodgers. In Premier, i reds hanno conquistato 8 punti in 4 partite, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In Europa League, per ora c'è solo l'1-1 del debutto a Bordeaux.

Ancelotti, cercato in estate dal Milan al quale ha detto no per via dei problemi fisici, sta recuperando dall'operazione di giugno alla cervicale, riposando tra Vancouver e l'Italia ma non ha mai negato di voler tornare in sella appena possibile. Se a Liverpool le cose precipitassero, starebbe alla dirigenza inglese (che ufficialmente non ha confermato né smentito i contatti) convincere Carletto per il suo ritorno in Premier League.