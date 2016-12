Crespo a Heroes: "A Istanbul festa a fine primo tempo? Un'infamata"

21:15 - Martedì 18 novembre 2014, su Canale 5 in seconda serata torna “Heroes – Lo sport nel cuore”, terzo appuntamento con il nuovo programma ideato dalla redazione di Sportmediaset e curato dal giornalista Giorgio Terruzzi. Immagini e filmati d’archivio, documenti inediti, interviste esclusive: “Heroes” racconta in una sorta di romanzo televisivo le storie e i miti dello sport, i profili di campioni leggendari, gli eventi indimenticabili.

In occasione della terza puntata, in onda alle ore 23.15, protagonista assoluta è la Champions League: un viaggio attraverso i momenti che hanno segnato la storia delle squadre italiane nella prestigiosa competizione europea, dai trionfi di Inter, Juventus e Milan alle tragedie, come nel 1985 all’Heysel. All’interno, tra le altre, un’intervista esclusiva ad Hernan Crespo, che, a proposito della finale 2005 di Istanbul del suo Milan contro il Liverpool, dichiara: “A fine primo tempo nello spogliatoio mi tremavano le gambe: avevo fatto una doppietta in finale e vincevamo 3 a 0. Non ci potevo credere e cominciai a pregare che non succedesse nulla nei restanti 45 minuti di gioco. Altri discutevano di calcio, discussioni anche accese, come normalmente avviene negli spogliatoi. Altro che festeggiamenti e champagne: fin da piccolo ti insegnano che le partite finiscono al 90’, chiunque faccia il calciatore lo sa. In quello spogliatoio c’erano giocatori del calibro di Maldini, Costacurta, Gattuso, Nesta, Pirlo, Seedorf e altri ancora: pensare una cosa del genere è assurdo. Direi che chi ha detto che abbiamo festeggiato sia un infame è poco”.

Inoltre, interviste esclusive a Javier Zanetti, Lele Oriali, Antonio Conte, Arrigo Sacchi, Adriano Galliani, Rafa Benitez e molti altri ancora.