CR7 rassegnato: "Mia miglior stagione, ma il Pallone d'Oro andrà a Messi"

Soddisfatto, ma rassegnato. Cristiano Ronaldo ammette di aver giocato la sua miglior stagione di sempre a livello personale , ma di non nutrire molte speranze di vittoria per il Pallone d'Oro. "A essere onesto credo che lo vincerà Messi perché in questa competizione si decide sulla base dei trofei vinti - ha spiegato CR7 in un'intervista a Itv Channel - Il rapporto con Leo? Ci rispettiamo anche se non siamo amici intimi ".

Per Ronaldo, dunque, niente sogni di gloria alla premiazione del Pallone d'Oro 2015. Il portoghese non ha dubbi a riguardo. "Probabilmente ho fatto la miglior stagione della carriera a livello personale, sono stato il miglior marcatore d'Europa, ma il Pallone d'Oro si decide con altri criteri - ha spiegato -. Sarà difficile, ma non sono preoccupato per questo: non avrei mai immaginato di vincerlo tre volte ma l'ho fatto". Poi sulla possibilità di rialzare di nuovo l'ambito trofeo riservato al miglior giocatore d'Europa: "Se lo conquisterò ancora? Beh, sono giovane e penso di poterlo fare, giocherò per altri 6-7 anni e sono in condizione di vincere ancora".



Poi qualche battuta sul rapporto con Messi: "Non ho rivalità personali, abbiamo un rapporto normale, ci siamo spartiti gli ultimi 7 palloni d'oro, nessuno lo aveva fatto in passato. Lui gioca per un club ed io per un altro, entrambi abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. Ci rispettiamo anche se non siamo amici intimi".



Infine sull'ascesa di Bale: "É normale e fa parte del gioco, i giocatori più forti invecchiano e si fanno avanti i giovani, sto vivendo questo processo con normalità. Bale è un grande giocatore e mi ci trovo bene, non è un problema per me".