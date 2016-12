CR7, miniera d'oro dalla testa ai piedi

16:27 - Dalla Clear shampoo alla Toyota, dal videogame PES alla Nike. Sono solo alcuni brand di cui Cristiano Ronaldo è uomo immagine e che fanno guadagnare, da soli, circa 35 milioni di euro all'anno al bomber portoghese. Il calcolo è stato effettuato dal Daily Mail, che ha pubblicato un'immagine di CR7 con addosso gli oggetti dei suoi guadagni. Ronaldo è recordman anche sui social, con 100milioni di fan su Facebook e 30milioni su Twitter.

A Ronaldo, insomma, basta mettere il piede in campo per trasformarsi in una miniera d'oro dalla testa ai piedi. E se si aggiunge l'ingaggio annuale percepito dal Real Madrid (circa 20 milioni di euro), i suoi incassi complessivi raggiungono la cifra di 55 milioni di euro. Oltre un milione a settimana, più o meno 150mila euro al giorno, qualcosa come 6300 euro al minuto o, se preferite, quasi due euro al secondo.

Si diceva anche della sua popolarità sul web. Ebbene, mentre su Twitter i suoi follower sono il triplo di quelli di Rooney, i like di CR7 su Facebook superano quelli di altri dieci top player messi assieme, tra cui Falcao, Di Maria, Gerrard, Sturridge e Fabregas. C'è solo l'ombra di Lionel Messi a rendere meno scontato e impietoso il giudizio della rete su chi sia il miglior giocatore al mondo, ma a Cristiano Ronaldo spetta senza alcun dubbio lo scettro del più ricco.