CR7: "Gioco fino a 36 anni". Il Real fa festa

13:38 - "Ho 29 anni, ma mi sento come se ne avessi 25", per questo Cristiano Ronaldo pensa "di giocare ancora quattro, cinque, sei, sette anni ...". Parlando a Fifa.com dopo la conquista del suo terzo Pallone d'Oro, l'asso portoghese si è detto "ancora eccitato" del riconoscimento che lo eleva al livello dei più grandi, senza dimenticare che è arrivato sul podio per l'ottavo anno consecutivo".

"So quanto lavoro richiede questo premio - le parole di CR7 pubblicate sul sito della Fifa - e questo mi emoziona, non importa se è l'ottava volta che vengo qui e spero che ci siano ancora altre occasioni. Il mio punto di forza è quello di avere l'ambizione di essere sempre il migliore, e il premio arriva al termine del mio anno migliore, sia singolarmente sia come collettivo".

Ronaldo bell'intervista ringrazia i suoi compagni del Real, e "tutto il popolo del Portogallo, adesso ho davanti un'altra grande stagione. E' una cosa molto difficile rimanere al top con i migliori per tanti anni, ma ci si può riuscire con lavoro, sacrificio e sudore. Stare lì per otto anni, lottare per essere tra i primi tre è un motivo di orgoglio. In pochi ci riescono, penso a Messi e non altri e credo che nessuno ci è riuscito per otto anni di fila".

CR7 si dice pronto a continuare ad imparare e a giocare "cinque, sei, sette anni ancora a livelli elevati. "Ho 29 anni ma mi sento come se ne avessi 25. Ogni stagione è una nuova sfida. Io mi lascio alle spalle tutto il passato, senza ovviamente dimenticarlo, ma penso al futuro".





Poi le parole per Carlo Ancelotti, "allenatore d'eccellenza. Dovunque è andato ha vinto oltre ad essere un uomo straordinario, non solo come allenatore, ma come persona e prima ancora quando era giocatore. Il suo arrivo al Real Madrid è stato determinante perché con lui abbiamo raggiunto i nostri titoli più importanti".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X