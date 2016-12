CR7 boccia Neymar: "Meglio Pogba, Odegaard e Depay"

Cristiano Ronaldo non finisce mai di far parlare di sé e, dopo la bufera legata al suo possibile passaggio al Psg, rilascia un'intervista piuttosto discutibile a BT Sport dove esclude Neymar dalla lista dei suoi 5 giovani preferiti e incorona José Mourinho come miglior tecnico: "Ci sono molti talenti emergenti in giro, come ad esempio Odegaard, Hazard, Pogba e Depay. Forse c'è anche Neymar. Mourinho è il top nel suo campo"