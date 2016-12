Costarica, ex calciatore muore in diretta su Facebook

Lutto nel mondo del calcio costaricense. L'ex calciatore della Nazionale e del Deportivo Saprissa, Gabriel Badilla, è stato stroncato domenica da un infarto a 200 metri dal traguardo della mini-maratona di 10 km di Lindora, una cittadina a poca distanza dalla capitale San José. La morte dell'ex difensore è stata immortalata in un video-shock, girato in diretta dal giornalista Luis Lopez Rueda che stava seguendo la corsa per "El Expreso del Deporte, e poi postato su Facebook. Sotto accusa i soccorsi arrivati, secondo alcuni testimoni, dopo oltre 20 minuti. "Era in buone condizioni" ha dichiarato il medico che tre anni fa aveva operato Badilla per un tumore benigno.