Corsa Champions e Europa League: tutti gli incroci

CORSA CHAMPIONSIl pareggio della Roma con l'Atalanta riapre i giochi per il terzo posto, con l'Inter a meno 4 dai giallorossi e la Fiorentina a meno 6. Il turno infrasettimanale non dovrebbe stravolgere la situazione della corsa Champions, salvo sorprese. La giornata - se non decisiva, quantomeno cruciale - è quella del weekend del 25 aprile. L'Inter ospiterà l'Udinese sabato, mentre domenica la Fiorentina attenderà al Franchi una Juve vogliosa di mettere le mani sullo scudetto. E lunedì, all'Olimpico, ci sarà Roma-Napoli, un match che dirà tutto: sia per il secondo posto che per la Champions. Il calendario delle ultime tre giornate vede due trasferte per Inter (insidiose con Lazio e Sassuolo), Roma (con Genoa, ma soprattutto col Milan a San Siro) e Fiorentina (col Chievo e a Roma contro la Lazio). Tutto è ancora aperto.



Classifica attuale: Juve 79, Napoli 70, Roma 65, Inter 61, Fiorentina 59



Gli impegni:



34.a giornata 35.a giornata 36.a giornata 37.a giornata 38.a giornata Napoli-Bologna Inter-Udinese Chievo-Fiorentina Inter-Empoli Lazio-Fiorentina Genoa-Inter Fiorentina-Juve

Lazio-Inter Roma-Chievo Milan-Roma Udinese-Fiorentina Roma-Napoli

Genoa-Roma Fiorentina-Palermo Napoli-Frosinone Roma-Torino Napoli-Atalanta Torino-Napoli Sassuolo-Inter