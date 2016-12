Corsa al terzo posto: Lazio e Fiorentina spaventano il Napoli

17:35 - Doveva essere la giornata che certificava la candidatura al secondo posto del Napoli invece gli uomini di Benitez dovranno guardarsi bene le spalle anche per difendere la terza piazza. La sconfitta di Torino si è aggiunta alle brillanti vittorie di Lazio e Fiorentina, ora a -2 e -3 dagli azzurri. I numeri sono dalla parte di Pioli e Montella, ma la corsa alla Champions League è destinata ad infiammarsi: lunedì c'è Lazio-Fiorentina.

La svolta è arrivata dalle inseguitrici del Napoli quando tutto ormai sembrava preludere a un podio già definito con il solo ordine d'arrivo da stabilire. I limiti della squadra di Benitez e lo sbocciare di Lazio e Fiorentina con l'avvicinarsi della primavera ha rimesso tutto in discussione. Nelle ultime quattro partite gli uomini di Montella, in questo momento quinti e reduci da un'ottima prova col Tottenham in Europa League, hanno recuperato quattro punti al Napoli; la Lazio tre, pur considerando il periodo di flessione a cavallo tra gennaio e febbraio.

Merito dei tecnici senza dubbio, ma anche di rose di qualità con gli attacchi in prima linea. Se Montella si gode Salah al posto dell'ormai dimenticato Cuadrado, ma anche Babacar e il bomber di coppa Mario Gomez, Pioli può contare su un reparto offensivo tra i migliori del campionato pur con una sola punta di ruolo. Se Keita non segna, ci pensano Felipe Anderson, Candreva e Mauri a dare sostegno a Klose e i 43 gol segnati, a fronte dei soli 27 subiti, sono prova di stabilità.

Il Napoli, infine, ha pagato inaspettatamente più del Torino l'impegno in Europa. Nelle ultime quattro giornate gli azzurri hanno raccolto vittorie in casa e sconfitte in trasferta rallentando la rincorsa alla Roma per il secondo posto. Sotto accusa sempre la difesa ma anche il momento nero di Callejon che non segna ormai dalla trasferta di Cesena. Domenica prossima potrebbe essere la giornata della svolta con Napoli-Inter e soprattutto, di lunedì, Lazio-Fiorentina. La corsa al terzo posto non è mai stata così affollata, senza dimenticare Genoa e Sampdoria.