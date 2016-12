17 aprile 2016 Corsa a Champions, Europa League e salvezza: ecco quando si decide Juve potenzialmente a +9 sul Napoli, la Roma deve battere l'Atalanta per tenere lontana l'Inter

Se la Juve ha nel mirino lo scudetto, sono tanti i fronti aperti in Serie A. Innanzitutto la lotta Champions: l'Inter spera nei passi falsi della Roma, che però a sua volta spera di raggiungere il secondo posto. Tutto aperto anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League, con Sassuolo e Lazio che tallonano il Milan. In coda Frosinone, Palermo e Carpi si giocano un posto salvezza.



CORSA CHAMPIONSLo spartiacque è la partita di oggi alle 12.30 della Roma: se i giallorossi batteranno l'Atalanta si porterebbero a 3 punti dal secondo posto ora occupato dal Napoli. In caso di pareggio o di ko, l'Inter sarebbe in agguato. E in caso di passo falso della squadra di Spalletti e di contemporanea vittoria di quella di Paulo Sousa, anche la Fiorentina rientrerebbe nella corsa per il terzo posto. E il 25 aprile c'è lo scontro decisivo tra Roma e Napoli.



Classifica attuale: Juve 76, Napoli 70, Roma 64, Inter 61, Fiorentina 56 (Inter una partita in più)



Gli impegni:

33.a giornata 34.a giornata 35.a giornata 36.a giornata 37.a giornata 38.a giornata Inter-Napoli 2-0 Napoli-Bologna Inter-Udinese Chievo-Fiorentina Inter-Empoli Lazio-Fiorentina Atalanta-Roma Genoa-Inter Fiorentina-Juve

Lazio-Inter Roma-Chievo Milan-Roma Fiorentina Sassuolo Udinese-Fiorentina Roma-Napoli

Genoa-Roma Fiorentina-Palermo Napoli-Frosinone Roma-Torino Napoli-Atalanta Torino-Napoli Sassuolo-Inter









RINCORSA EUROPA LEAGUELa corsa all'Europa League coinvolge Inter, attualmente quarta, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Lazio.

Ricordiamo che entrano in Europa League la quarta (diretta), la quinta (un turno preliminare) e la sesta (due turni preliminari): questo nel caso in cui il Milan perda la finale di Coppa Italia.



Nel caso in cui il Milan vincesse la finale di Coppa Italia andrebbe direttamente in Europa League, mentre la quarta sarebbe costretta ad un turno preliminare e la quinta a due turni.



Il calendario del Milan è il più agevole rispetto a quello di Sassuolo e Lazio che puntano al sesto posto (che, ripetiamo, potrebbe non essere sufficiente se i rossoneri vincessero la Coppa Italia).



La classifica attuale dal quarto all'ottavo posto: Inter 61, Fiorentina 56, Milan 49, Sassuolo 48, Lazio 45.



33.a giornata 34.a giornata 35.a giornata 36.a giornata 37.a giornata 38.a giornata Inter-Napoli 2-0 Sassuolo-Sampdoria Inter-Udinese Chievo-Fiorentina Inter-Empoli Lazio-Fiorentina Fiorentina-Sassuolo Genoa-Inter Fiorentina-Juve

Lazio-Inter Bologna-Milan Milan-Roma Sampdoria-Milan Udinese-Fiorentina Verona-Milan

Milan-Frosinone Fiorentina-Palermo Sassuolo-Inter Lazio-Empoli Milan-Carpi Torino-Sassuolo Sassuolo-Verona Frosinone-Sassuolo Juve-Lazio Sampdoria-Lazio Carpi-Lazio