Corinthians, cimitero da 70mila posti per ex e tifosi

19:02 - Tifosi del Corinthians anche nell'aldilà. Singolare iniziativa del club di San Paolo, che sta costruendo un cimitero destinato a ex giocatori e tifosi dell'ex squadra di Socrates. I dirigenti assicurano che si tratterà del cimitero più grande del mondo, esteso su 402mila metri quadrati e in grado di ospitare 70mila salme. I loculi costeranno da 1.500 a 2.600 euro a seconda della vicinanza con l'ex idolo prescelto.



Il mega cimitero si chiamera' 'Corinthians Para Sempre' e verrà inaugurato - stando al progetto - nel secondo semestre del prossimo anno. Potrà contenere cappelle, loculi e spazi per inumazioni oltre a "un'area nobile", con tanto di campo di calcio con tribuna e le due porte. Previsti anche un laghetto artificiale, una sala per le veglie funebri, un ristorante per parenti e visitatori, un vasto giardino in cui sarà possibile pregare e meditare. Alla presentazione era presente anche Geraldao, uno degli ex idoli della tifoseria corinthiana per i quali il club, se lo vorranno, ha già riservato un posto per quando accadrà l'inevitabile. Gli altri sono per ora Biro-Biro, Wladimir, Tobias, Ze' Maria e Basilio.



In tutto, assicura uno dei responsabili del progetto Ricardo Polito del Gruppo Memorial saranno un centinaio gli ex campioni del Timao, per i quali verranno riservati dei loculi all'interno di quella che è stata definita "una tribuna speciale". "Abbiamo già parlato con alcuni di loro - ha rivelato Polito - e abbiamo spiegato che per loro ci sarà sempre posto, perché il Corinthians vuole 'eternizzarli'. Per ora nessuno ci ha detto di no, e intanto andremo dietro altri grandi nomi". Tra questi, ovviamente, Socrates, eterno uomo-simbolo del club e a suo tempo leader della celebre 'democrazia corinthiana'. "Altri familiari di nostri ex campioni hanno giudicato la cosa molto interessante - ha raccontato il responsabile del marketing della squadra, Alexandre Ferreira -, e tutti ci hanno detto che e' una bella idea quello di creare questo cimitero riservato alla gente del Corinthians". In occasione di ogni funerale verrà eseguito l'inno del club e verrà deposta una corona di fiori a forma di stemma del Corinthians, con l'obbligo di non contenere foglie, rami o fiori verdi, colore degli arcirivali del Palmeiras.