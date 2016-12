Cori razzisti, striscione per Koulibaly a Napoli: "Onore al tuo colore"

I buu all'Olimpico hanno lasciato il segno, ma Koulibaly ha incassato grandi attestati di stima dopo gli insulti. E per esprimere il suo stato d'animo ha utilizzato il suo profilo Instagram. "Una vittoria importante! Però stavolta voglio ringraziare tutti per i messaggi di solidarietà che mi sono arrivati - ha scritto il senegalese -. Voglio ringraziare anche i giocatori della Lazio, ma soprattutto l'arbitro Irrati per il suo coraggio. Ringrazio i miei compagni di squadra, la società e i nostri tifosi che sono stati di un grande sostegno contro questi brutti cori! Andiamo avanti e forza Napoli sempre!". Parole che hanno trovato conferma nella solidarietà dei tifosi azzurri, che a Castelvolturno hanno appeso uno striscione di incoraggiamento per il centrale di Sarri.