Cori razzisti: due turni alla curva della Lazio, una ai distinti

Due turni di squalifica alla Curva Nord della Lazio, una ai due settori distinti (Tevere Nord e Monte Mario Nord) e 50mila euro di ammenda al club . E' questa la sanzione decisa dal giudice sportivo per punire i "buu" razzisti di parte del pubblico dell'Olimpico durante Lazio-Napoli, cori che hanno portato anche alla sospensione di cinque minuti circa del match. Per la Lazio, poi, altri 15mila euro di ammenda per cori contro Napoli.

IL DISPOSITIVO DEL GIUDICEQuesto il testo della sentenza: il Giudice sportivo "delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'ammenda di euro 50.000,00 e con obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Tevere Lato Nord” e “Distinti Monte Mario Lato Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Lazio-Genoa del 9 febbraio 2015 (CU 149 del 10 febbraio 2015), per mancata decorrenza dell'annuale "periodo di prova".

Ma non è tutto. Alla Lazio il Giudice ha comminato una seconda ammenda, di 15mila euro, per cori di discriminazione territoriale (contro Napoli), precisando l'impegno del club per il lavoro preventivo svolto con le forze dell'ordine per ridurre al minimo i rischi di intemperanze.