Cori razzisti contro Muntari, Fontana: "Vogliono distruggere la tifoseria del Verona" 

17:36 - "Ma quali fischi a Muntari?": Lorenzo Fontana, eurodeputato della Lega Nord, commenta così la decisione del giudice sportivo della Figc di chiudere il settore del tifo veronese e di comminare una multa di 50 mila euro al club. Il politico del carroccio domenica era allo stadio e afferma chiaramente di non aver sentito nessun insulto: "E' in atto una vera e propria persecuzione verso Verona e il Verona. Vogliono distruggere una tifoseria".



"I cori razzisti verso Muntari non ci sono stati. Ero in curva come sempre" ha spiegato l'eurodeputato-tifoso - e nessuno ha sentito niente. Infatti a fine partita, nè i dirigenti del Milan, nè quelli del Verona, nè i giornalisti e addetti ai lavori presenti ha fatto cenno alla cosa. Invece c'e' stata, ben visibile a tutto lo stadio, l'inutile provocazione di Muntari verso il pubblico veronese che ha mimato le tre dita in segno dei tre gol del Milan. Eppure il giudice sportivo ha chiuso la curva sud, mentre Muntari è rimasto impunito. Siamo dinanzi a un caso di razzismo all'incontrario".