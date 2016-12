Cori contro Muntari: chiusa per un turno la curva del Verona

19:59 - Linea dura del giudice sportivo contro le discriminazioni. Nel prossimo turno di campionato resterà chiusa la curva del Verona per i "buu" razzisti contro il centrocampista del Milan Muntari. Per gli scaligeri si aggiunge un'ammenda di 50mila euro. "Accuse non veritiere", replica il club. Multata anche l'Inter (30mila euro) per cori giudicati come "discriminazione territoriale" nei confronti del Napoli. Ammonizione con diffida per Mazzarri.

Il Verona era già stato sanzionato per un analogo episodio legato al razzismo a gennaio. Allora si era disposta la sospensione del provvedimento, ma stavolta la chiusura della "Sud" è diventata effettiva. La sanzione dell'Inter, invece, è motivata anche dai raggi laser utilizzati da alcuni tifosi nerazzurri sull'arbitro e sul portiere partenopeo. Oltre a Mazzarri, che domenica era stato espulso dall'arbitro Orsato, è stato ammonito con diffida anche il vice di Benitez, Pecchia. Per quanto riguarda le altre partite della settima giornata, una giornata di squalifica a Cacciatore (Sampdoria), Coppola (Cesena) e Rafael (Verona) e Padoin (Juventus).



VERONA: "ACCUSE NON VERITIERE"

Dura reazione del Verona alla decisione del giudice sportivo di chiudere per un turno la curva Sud dello stadio Bentegodi per i cori razzisti rivolti a Muntari durante l'incontro il Milan. "Riteniamo che siano sufficienti le immagini tv - scrive la società - per smentire categoricamente quanto di più non veritiero ci sia stato buttato addosso". La società ha già richiesto la procedura d'urgenza "per essere risarcita di un danno che ci ha lasciato indignati".