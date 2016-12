Coppa Sudamericana, trionfa il River Plate: Monumental in festa

14:07 - Un digiuno lungo ben 17 anni spazzato via per la gioia incontenibile di circa sessantamila tifosi che hanno trasformato il Monumental di Buenos Aires in una bolgia incredibile. Il RIver Plate torna ad alzare al cielo un trofeo internazionale sollevando la Coppa Sudamericana 2014. Merito del successo nella finale di ritorno contro i colombiani dell’Atletico Nacional, sconfitti per 2-0 (con gol di Mercado e Pezzella) dopo il pareggio dell'andata. Per il River è il sesto trofeo internazionale in bacheca, per di più conquistato senza perdere nemmeno una partita e dopo aver eliminato in semifinale i rivali del Boca Juniors, non a caso lungamente presi di mire nei festeggiamenti seguiti al fischio finale.