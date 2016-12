Coppa Italia: Vicenza piegato, il Carpi va agli ottavi

Dopo un sopralluogo di una decina di minuti, l'arbitro Manganiello dice che si può giocare nonostante una fitta nebbia avvolga lo stadio di Modena. Il Carpi, reduce dalla splendida vittoria in casa del Genoa, si presenta con tanti titolari e poche riserve: Matos e Borriello il tandem avanzato. Dall'altra parte Marino tiene inizialmente fuori Giacomelli e Gatto, lanciando dall'inizio il tridente formato da Sbrissa, Raicevic e Pettinari. Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni: da segnalare solo alcune conclusioni dei padroni di casa che si perdono a lato non di molto, all'intervallo le reti sono inviolate.



Nella ripresa la gara cambia subito ritmo e dopo appena due minuti il Carpi passa: cross di Letizia da destra e colpo di testa a centro area di Matos che tutto solo fa 1-0. Il Vicenza barcolla e al 61' incassa il raddoppio: ingenuità di Sampirisi che in scivolata atterra Borriello lanciato rete, si prende il rosso diretto e l'attaccante di casa dal dischetto spiazza Marcone. Gli ospiti hanno un sussulto d'orgoglio al 75', quando Marrone colpisce con una mano in piena area: Gatto si fa parare il rigore ma poi insacca di testa. L'arrembaggio finale del Vicenza non impensierisce il Carpi che si porta a casa la seconda vittoria consecutiva.