Coppa Italia, verso Juve-Lazio: le probabili formazioni 

22:44 - La Juventus punta alla decima, la Lazio alla settima: domani sera all'Olimpico c'è in palio la Coppa Italia, giunta alla sua 68esima edizione. Dopo essersi cuciti sul petto lo scudetto, i bianconeri sperano di completare la seconda tappa del Triplete in attesa della finalissima di Champions contro il Barcellona. La Lazio, dal canto suo, sogna di alzare un trofeo nel suo stadio due anni dopo lo storico successo nel derby contro la Roma.

La Juve non vince la Coppa Italia dal 1994-95 (vittoria all'ultimo atto col Parma): da lì in poi è andata tre volte in finale e ha sempre perso contro lo stesso Parma nel 2001-02, con la Lazio nel 2003-04 e più recentemente col Napoli nel 2011-12. La Lazio, invece, torna in finale di Coppa Italia dopo due anni. Nel 2013 la squadra allenata allora da Petkovic si impose nel derby con la Roma per 1-0 con gol di Lulic. E' stato quello il sesto trionfo per i bianco-celesti che, contro la Juve, avranno dalla loro il piccolo vantaggio di giocare in casa.

La formazione di Pioli ha raggiunto la finale eliminando Torino, Milan e Napoli. In questa stagione, nei due confronti diretti in campionato, ha sempre avuto la meglio la Juventus (3-0 all'andata a Roma e 2-0 allo Stadium il ritorno).

DILUVIO E RITARDI

Contrattempi per la Juve, alla partenza. Nubifragio su Caselle, ritardo obbligato, arrivo a Roma con un'ora di ritardo e sopralluogo rinviato sul prato dell'Olimpico. Prima, la conferenza stampa di Allegri e Chiellini.

PROBABILI FORMAZIONI

Allegri non avrà Morata e darà spazio a Llorente, mentre in porta dovrebbe esserci Storari, titolare di Coppa Italia. Pioli ritrova De Vrij e in difesa e a sorpresa Biglia è sceso in campo per la rifinitura. Sarà disponibile, anche se difficilmente gioceherà titolare. Berisha favorito per la porta.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (4-3-1-2): Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo, Pereyra; Vidal; Llorente, Tevez. A disp.: Buffon, Rubinho, De Ceglie, Barzagli, Marrone, Ogbonna, Padoin, Asamoah, Sturaro, Pepe, Coman, Matri. All.: Massimiliano Allegri.

Squalificati: Marchisio, Morata

Indisponibili: Caceres, Romulo

Lazio (4-2-3-1): Berisha; Basta, De Vrij, Mauricio, Radu; Parolo, Ledesma; Candreva, Mauri, Felipe Anderson; Klose. A disp.: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Gentiletti, Braafheid, Cavanda, Onazi, Lulic, Cataldi, Keita, Biglia, F. Djordjevic. All.: Stefano Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cana, Ederson