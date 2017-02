Coppa Italia: trappola Cesena tra la Roma e il derby

La Roma è ovviamente favorita ma il Cesena non ha nulla da perdere ed è pronto a fare lo scherzo ai giallorossi questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia . In palio c'è la semifinale contro la Lazio e quindi i giocatori di Spalletti, già arrabbiati per la sconfitta di domenica a Genova contro la Sampdoria, dovrebbero essere ulteriormente motivati per giocare una grande gara.

Il Cesena di Camplone è invischiato nella lotta per non retrocedere in serie B, non vince da tre gare in campionato e solitamente fa fatica lontano dallo stadio Manuzzi ma ha fatto fuori l'Empoli negli ottavi di Coppa Italia sbancando il Castellani e ora potrebbe fare lo stesso all'Olimpico, sperando magari che la Roma sia poco concentrata e sottovaluti l'impegno. Un rischio che c'è per i giallorossi visto che lo scorso anno vennero eliminati clamorosamente in casa agli ottavi ai rigori dallo Spezia, altra squadra cadetta. Spalletti riproporrà il brasiliano Alisson tra i pali, Mario Rui dovrebbe agire sulla corsia sinistra nel 3-4-2-1 mentre davanti spazio al capitano Francesco Totti. Alle spalle del 'Pupone', in caso di riposo per Nainggolan, potrebbero giocare o l'ultimo arrivato Grenier, talentino ex Lione, o il brasiliano Gerson, che ha rifiutato il trasferimento al Lille proprio nelle ultime ore del mercato.