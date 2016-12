Coppa Italia: Torino-Lazio 1-3, biancocelesti ai quarti di finale

23:56 - Partita senza storia all'Olimpico di Torino, dove la Lazio supera 3-1 i granata e si qualifica per i quarti di Coppa Italia. La squadra di Pioli sblocca la partita con Keita, che al 13' infila Padelli di sinistro. Klose raddoppia al 29', poi il Toro prova a riaprire il match con Martinez (49'). Un tentativo che dura pochissimo, visto che Ledesma chiude i conti al 57' su rigore, fischiato per fallo di Padelli (espulso nell'occasione) su Klose.

LA PARTITA

Prosegue l'ottimo momento della Lazio, che sbanca Torino senza troppa fatica e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove ad attenderla - il prossimo 27 gennaio - ci sarà il Milan. All'Olimpico va in scena un massiccio turnover di Pioli, che d'altronde deve fare i conti con le fatiche del derby romano e, soprattutto, con l'incombente sfida col Napoli, vero e proprio scontro diretto per la Champions. Così - oltre agli infortunati Mauri e De Vrij - restano a riposo Marchetti, Cana, Basta, Biglia, Candreva, Felipe Anderson e Djordjevic. Una vera rivoluzione che, in realtà, non fa altro che confermare le potenzialità di questa squadra: coperta in ogni reparto, fisicamente in stato di grazia e perennemente ordinata sul terreno di gioco.



La vera novità della serata è il cambiamento di modulo da parte di Pioli, che dà spazio al baby Cataldi e lo schiera sulla trequarti alle spalle dei rispolverati Klose e Keita, seconde linee di lusso. E' proprio il giovane spagnolo a spaccare il match dopo 13 minuti, quando parte in solitaria da metà campo prima di piazzare un doppio passo sotto gli occhi dell'immobile Maksimovic: diagonale di sinistro e Padelli non ci arriva. Il bis, marchiato Klose con la porta vuota, arriva al termine di una precisa triangolazione innescata da Keita e rifinita da Cataldi (29').



Nel frattempo il Torino, in evidente debito d'ossigeno, resta sostanzialmente a guardare. Gli unici tentativi arrivano da palla inattiva, ma Glik non può ogni volta vestire i panni del risolutore. Ventura, che parte con la coppia Martinez-Amauri, rivede le scelte all'intervallo ed esclude l'italo-brasiliano per fare spazio al neo acquisto Maxi Lopez. I granata ripartono però con parecchia sufficienza, tanto che Keita - dopo un errore di Darmian - si divora lo 0-3 in contropiede. La possibilità di rientrare in partita arriva comunque, ma dura una manciata di minuti. Martinez sfrutta un assist da destra di El Kaddouri e trafigge Berisha al minuto 49, poi però Padelli stende Klose in area (clamoroso lo scivolone di Glik, che lancia il tedesco verso la porta) e manda di fatto in archivio la sfida (57'): il portiere viene espulso per fallo su chiara occasione da gol, mentre Ledesma non sbaglia dagli 11 metri. La creatura di Pioli, imbattuta dal 22 novembre (0-3 con la Juve), fa un altro passo verso la completa maturazione.

LE PAGELLE



Keita 7 - Sblocca la gara con un super gol, poi è intelligente nell'innescare la rete di Klose. Meno "cattivo" nella ripresa ma, considerata la polvere che aveva addosso, Pioli può ritenersi più che soddisfatto.



Cavanda 5,5 - Confusionario, impreciso, poco concentrato. Perde parecchi palloni e aiuta poco in fase di spinta.



Amauri 4,5 - Zero conclusioni in porta, gioca pochissimi palloni. Si nota più che altro per il fallo che gli costa l'ammonizione, Ventura lo toglie dopo 45 minuti.



Glik 4,5 - Perde Klose sul primo gol e ha sulla coscienza l'espulsione di Padelli, visto che scivola goffamente spalancando la porta all'attaccante tedesco.

IL TABELLINO



TORINO-LAZIO 1-3

Torino (3-5-2): Padelli 5; Maksimovic 5, Glik 4,5, Moretti 5,5; Darmian 5, Gazzi 5,5, Jansson 5,5 (16' st Farnerud 5,5), El Kaddouri 6, Molinaro 6 (12' st Castellazzi 6); Martinez 6,5, Amauri 4,5 (1' st Maxi Lopez 6).

A disp.: Gaston Silva, Masiello, Peres, Basha, Vives, Benassi. All.: Ventura 5,5

Lazio (4-3-1-2): Berisha 6; Konko 6 (23' st Basta 6), Novaretti 6, Radu 6, Cavanda5,5; Onazi 6, Ledesma 6,5, Parolo 6,5 (44' st Tounkara sv); Cataldi 6,5 (28' st Pereirinha 6); Klose 7, Keita 7.

A disp.: Marchetti, Strakosha, Cana, Prce, Biglia, Candreva, Oikonomidis, F. Anderson, Djordjevic. All.: Pioli 7

Arbitro: Russo

Marcatori: 13' Keita (L), 29' Klose (L), 4' st Martinez (T), 12' st rig. Ledesma (L)

Ammoniti: Amauri, Gazzi, Martinez (T); Cavanda (L)

Espulsi: 11' st Padelli (T) per fallo su chiara occasione da gol