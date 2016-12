Coppa Italia, semifinale: Alessandria-Milan 0-1, Balotelli segna su rigore

LA PARTITA

Missione compiuta per il Milan, che sbanca l'Olimpico di Torino e fa suo il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Contava vincere per Mihajlovic e contava, anche, avere segnali importanti da alcuni giocatori impiegati meno nell'ultimo periodo; come ad esempio Balotelli, che risponde con una prova convincente e piena di voglia, sintomo che i problemi fisici sono ormai alle spalle e il gol su rigore - il secondo stagionale dopo quello di Udine del 22 settembre - promette bene in vista di questa seconda parte di stagione.



SuperMario parte in coppia con Luiz Adriano e se il brasiliano rimane statico al centro dell'attacco, Balo si abbassa spesso sulla trequarti oppure si allarga per cercare qualche spazio o palloni giocabili, visto che l'Alessandria si batte su ogni sfera come se fosse l'ultima. Encomiabile la partita dei grigi, che provano ad annullare il gap tecnico con corsa e sacrificio ma alla fine devono arrendersi a un rigore e, nel complesso, alla superiorità della banda di Mihajlovic. Il Milan non schiaccia mai gli avversari, ma è anche vero che dietro non rischia mai se non su qualche conclusione dalla distanza.



Le difficoltà più grandi, per i rossoneri, riguardano il centrocampo, dove Poli e Mauri hanno parecchia polvere da togliere e non riescono a organizzare la manovra, mentre gli esterni (Boateng e Honda) non saltano mai l'uomo. Il gol nasce da una discesa di Antonelli, che viene steso in area da Morero prima del destro all'angolino di un glaciale Balotelli (43'). Il Milan nella ripresa ha due grandi chance per raddoppiare (50' e 84'), ma Honda (sinistro salvato da Sabato a pochi passi dalla linea) e Niang (conclusione sventata da Vannucchi con l'aiuto del palo) non hanno la stessa precisione di SuperMario, la cui rete spiana la strada ai compagni per una finale ormai vicinissima.