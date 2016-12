Coppa Italia: Sassuolo ko, il Cagliari si regala l'Inter

Il Cagliari torna a respirare il grande calcio. La formazione sarda, capolista in Serie B, batte 1-0 il Sassuolo e vola agli ottavi di Tim Cup dove sfiderà l 'Inter: in un Mapei Stadium avvolto nella nebbia decide la rete al 36' di Sau, che elimina gli emiliani dal torneo e vendica la brutta figura rimediata a Brescia nell'ultima giornata di campionato. Niente da fare per i neroverdi, che non confermano l'ottimo andamento di questo avvio di stagione.

Sia Di Francesco che Rastelli fanno un po' di turnover, ma i tridenti davanti sono comunque di prim'ordine: Floro Flores-Falcinelli-Berardi da una parte, Farias-Cerri-Sau dall'altra. In avvio di partita Cagliari più vivace e subito pericoloso con Tello e Cerri, Pegolo è attento. Al 22' ci prova pure il Sassuolo con un destro fuori di Floro Flores, ma il gol che arriva al minuto 36 è degli ospiti: Cragno salva il risultato e fa ripartire un velocissimo contropiede concluso alla grande da Sau, che a tu per tu con Pegolo non sbaglia. All'intervallo è 0-1.



Nella ripresa il ritmo resta più o meno lo stesso, la partita procede a fiammate. La prima è ancora targata Cagliari col destro di Cerri che devia fuori di poco un cross di Balzano. Allo scoccare dell'ora di gioco si scuote il Sassuolo con un tiro di Falcinelli che mette i brividi a Cragno ma non basta per il pareggio: tanto che Di Francesco decide di buttare nella mischia pure Defrel. E' proprio dell'attaccante francese l'ultimo sussulto all'84: percussione e diagonale sul quale Cragno è ancora attento. Il Cagliari può festeggiare, aspettando San Siro.