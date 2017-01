Coppa Italia: Sarri costretto al turnover

Da un lato l'esigenza di far rifiatare i giocatori più stanchi dopo l'impresa di San Siro, dall'altra la voglia di conquistare le semifinali di Coppa Italia. Contro la Fiorentina Sarri si affiderà al turnover, soprattutto in difesa , dove Hysaj e Tonelli hanno bisogno di rifiatare. Hamsik a centrocampo stringerà i denti, mentre in attacco l'acciaccato Mertens lascia il posto a Gabbiadini . Ci sarà anche spazio per Pavoletti .

Le note dolenti vengono dalla difesa. Hysaj è uscito malconcio dalla partita di Milano e sicuramente sarà sostituito da Maggio. Tonelli ha mostrato piu' di un'incertezza a San Siro ed e' anche lui alquanto affaticato, per cui sarà Maksimovic a fare coppia con Albiol, visto che Koulibaly è impegnato in Coppa d'Africa e Chiriches è ancora alle prese con un infortunio muscolare. Strinic, con Ghoulam impegnato con l'Algeria, sarà costretto a fare gli straordinari sulla fascia sinistra della difesa.



In attacco appare scontato il turno di riposo per Mertens: il funambolo belga nel finale di partita contro il Milan ha subito un colpo che gli crea qualche problema. Toccherà a Gabbiadini sostituirlo, per quella che potrebbe essere la sua ultima gara al San Paolo. A gara in corso ci sarà anche spazio per Pavoletti, ancora alla ricerca della migliore condizione.



A centrocampo Sarri chiederà a capitan Hamsik di stringere i denti: con lo slovacco largo ai giovani, con Diawara e Zielinski, che partiranno dal primo minuto, relegando in panchina Allan e Jorginho.