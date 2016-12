Coppa Italia, Samp-Milan 0-2: rossoneri ai quarti

LA PARTITA

Sinisa non sbaglia e allontana la crisi. Al tecnico rossonero basta la vittoria con la Samp in Coppa Italia per allentare la tensione e garantirsi un percorso agevole verso la finale della Tim Cup. Grazie al successo con i blucerchiati, infatti, Mihajlovic ai quarti troverà il Carpi e in semifinale poi potrebbe vedersela con la vincente tra Spezia e Alessandria. Un tabellone in discesa per i rossoneri, che ora possono puntare l'Europa anche senza dover scalare obbligatoriamente la classifica in campionato e magari ritrovare maggiore serenità e continuità nei risultati.



A Marassi la posta in palio è alta. La Coppa Italia potrebbe essere la ciambella di salvataggio di una stagione complicata sia per il Milan che per la Samp. Lo sanno bene Mihajlovic e Montella, che accantonano il turnover. Con Luiz Adriano febbricitante, Sinisa opta per il 4-2-3-1 con Cerci, Bonaventura e Niang dietro a Bacca. Senza Eder, Montella risponde invece con la coppia d'attacco Muriel-Bonazzoli, supportata da Soriano. In mezzo al campo i blucerchiati fanno valere la superiorità numerica, prendono subito il controllo e verticalizzano con rapidità. Tra le linee, Soriano fa male ai rossoneri e Bertolacci è costretto a usare le maniere forti per fermarlo. Stesso film per Mexes con Muriel. I blucerchiati fanno la partita e arrivano al limite con grande facilità, il Milan invece fatica a trovare le punte e a costruire gioco, con Niang costretto a indietreggiare per ricevere palla. Per venti minuti i rossoneri soffrono e viaggiano a ritmo lento, poi accelerano, aggrediscono le corsie esterne e vanno vicini al vantaggio prima con Bonaventura, poi due volte con Niang. Rispetto alla gara d'andata in campionato a San Siro è un'altra Samp. Più attenta dietro e organizzata a centrocampo. Merito del lavoro di Montella, che dalla panchina guida la squadra predicando calma. Alla mezz'ora la Samp riprende fiducia, il Milan invece colleziona cartellini gialli. Sulla sinistra De Sciglio e Bonaventura dialogano bene e provano a rompere gli equilibri, ma i rossoneri giocano a intermittenza, la Samp si difende con ordine e il primo tempo si chiude sullo 0-0.



Nella ripresa il Milan però parte forte e al 50' sblocca il match con Niang, che raccoglie un suggerimento in profondità di Bacca e trafigge Viviano con un diagonale di destro. Sotto di un gol, i blucerchiati si scompongono e perdono lucidità, prestando il fianco alle incurisoni rossonere. Al 64' Zukanovic poi esagera con le proteste dopo un fallo e si fa espellere, lasciando la Samp in inferiorità numerica. Con l'uomo in più in mezzo al campo, il Milan ha più spazio e gioca sul velluto. Niang e Bacca in campo aperto sono una spina nel fianco nella retroguardia doriana e i rossoneri controllano il match affidandosi al possesso palla. Montella si gioca anche la carta Cassano, ma nel finale la squadra di Mihajlovic gioca in sicurezza e porta a casa i quarti di finale blindando il risultato con Bacca nel recupero. A Milanello questa vittoria può valere la stagione. La strada per la finale di Roma è spianata.