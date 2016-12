Coppa Italia: Roma-Fiorentina 0-2, decide una doppietta di Gomez

11:22 - La Fiorentina supera 2-0 all'Olimpico la Roma e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Dopo un primo tempo con poche emozioni e una Roma più propositiva, la gara viene decisa nella ripresa da una doppietta di Mario Gomez. Il bomber tedesco sblocca al 20' st su preciso assist di Pasqual e chiude i conti all'89', sempre servito dall'esterno sinistro. Giallorossi sempre più in crisi. Per la Viola c'è ora la Juventus.

LA PARTITA

Dopo le difficoltà in campionato, dove la squadra di Garcia è affetta da pareggite, la Roma fa peggio in Coppa Italia, perde in casa contro la Fiorentina e vede sfumare uno degli obiettivi stagionali. Sicuramente il meno prestigioso, ma con i tempi che corrono forse il più facile da centrare. Montella vince la partita a scacchi con Garcia, lascia ai giallorossi uno sterile possesso palla nel primo e la colpisce nella ripresa. Sugli scudi Mario Gomez, che realizza una doppietta e si lascia definitivamente alle spalle il lungo momento no. La Fiorentina passa con merito e si guadagna la semifinale contro la Juventus, una doppia sfida che in riva all'Arno vale una stagione.

Garcia ha già gli uomini contati, l'assenza di Gervinho è un po' come la mancanza d'ossigeno e non riesce ad ottenere il massimo dai giocatori a disposizione. Sul banco degli imputati non può che finire Francesco Totti, deludente e mai pericoloso. Al triplice fischio di Damato l'Olimpico fischia sonoramente e chiede ai suoi di tirare fuori gli attributi.

Nel primo tempo è la Roma a fare la gara: Nainggolan come al solito corre per due ed è anche il più pericoloso, ma Tatarusanu è attento. Manca però la giocata negli ultimi 30 metri, Totti non accende la luce e sull'Olimpico piomba il buio pesto. Nella ripresa la Fiorentina scende in campo con la consapevolezza di poter far male e sceglie la fascia di Maicon dove affondare: il brasiliano è fuori condizione e Pasqual si trova le praterie. E' da due iniziative del terzino sinistro che arrivano i gol di Gomez, complice anche un Manolas svagato e poco reattivo.

In una serata in cui c'è poco o nulla da salvare, Garcia può sorridere per il debutto di Ibarbo che con la sua vivacità ha dato un po' di brio a una squadra stanca di fisico e di testa. Montella può gongolare: i suoi hanno giocato una partita attenta e molto cinica. Con un Gomez così anche la Juve non può dormire sonni tranquilli.



LE PAGELLE

Keita 6,5 - Insieme a Nainggolan è il migliore dei suoi. Il maliano usa bene testa e piedi e le azioni più pericolose partono da lui.

Totti 5 - La grande delusione della serata. Non ne azzecca una e non è mai pericoloso.

Maicon 5 - La sua è la fascia debole da dove nasce il gol di Gomez. In netto ritardo di condizione.

Gomez 7,5 - Non vede troppi palloni, ma è letale: dopo un colpo di testa fuori, beffa Skorupski.

Pasqual 7 - Si mangia in un sol boccone Maicon e serve due assist a Gomez.

Joaquin 7 - Anche lo spagnolo è un'autentica spina nel fianco e fa venire il mal di testa ai giallorossi.



IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 0-2

Roma (4-3-3): Skorupski 6; Maicon 5 (35' st Verde sv), Manolas 5, Astori 6, Cole 5,5; Nainggolan 6,5, Keita 6,5, Paredes 5,5 (13' st Pjanic 5); Florenzi 5,5, Totti 5 (28' st Ibarbo 6), Ljajic 5,5. A disp.: De Sanctis, Yanga Mbiwa, Holebas, Torosidis, Ucan, Pellegrini, Vestenicki, Calabresi, Spolli. All.: Garcia 5

Fiorentina (3-5-2): Tatarusanu 6,5; Tomovic 6,5, Savic 6, Basanta 6,5; Joaquin 7, Pizarro 6,5, Badelj 6, Borja Valero 5,5 (34' st Fernandez sv), Pasqual 7; Diamanti 6 (25' st Ilicic 6), Gomez 7,5 (45' st Babacar sv). A disp.: Neto, Rosati, Richards, Vargas, Gilardino, Kurtic, Lazzari, Rosi. All.: Montella 7

Arbitro: Damato

Marcatori: 20' st, 44' st Gomez (F)

Ammoniti: Badelj, Borja Valero (F), Nainggolan, Astori (R)

Espulsi: