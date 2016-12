Coppa Italia: rimonta Lazio, Udinese eliminata

LA PARTITAIl match dell'Olimpico, delicato per la Lazio e per il tecnico Pioli, a rischio esonero, vede proprio i capitolini partire meglio e tenere sempre in pugno la gara. I padroni di casa trovano ampi spazi ma di fronte hanno un Meret in forma smagliante: il portierino dell'Udinese salva sul tiro a fil di palo di Candreva al 10' e poi in uscita bassa su Matri al 33' mentre al 12' è Candreva a calciare a lato da buona posizione e poi al 25' Matri fallisce un assist elementare per il compagno solo nell'area piccola. La ripresa inizia con la Lazio a dominare, sempre sull'asse Matri-Candreva, ma il momento dei biancocelesti si conferma sfortunato e infatti al 67' l'Udinese, alla prima sortita offensiva, trova il gol. L'1-0 porta la firma del neo entrato Kone che si libera in area e sul traversone da sinistra di Ali Adnan si inventa una conclusione acrobatica che scavalca un non perfetto Berisha. La Lazio è colpita ma reagisce subito e al 70' fa 1-1: Cataldi sfonda centralmente, la palla come in un flipper schizza sul destro di Matri che non sbaglia a tu per tu con Meret. Poco dopo l'Udinese resta in dieci visto l'infortunio di Aguirre e i cambi terminati da Colantuono. La Lazio continua a premere e al 79' trova il gol partita con Cataldi, bravissimo ad insaccare di testa in tap in dopo la gran parata di Meret su incornata di Konko. Pioli sospira, i capitolini sono ai quarti di finale di Coppa Italia con merito e se la vedranno con la Juventus.