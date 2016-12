Coppa Italia: record storico del Cittadella, 15-0 al Potenza

La Coppa Italia 2015/16 è già entrata nella storia dopo un solo turno giocato. Merito del Cittadella , squadra di Lega Pro , che ha travolto con un incredibile 15-0 il malcapitato Potenza, firmando così la gara con la vittoria in casa più larga di sempre. Il precedente record apparteneva alla Lucchese e resisteva dal 1922 quando sconfisse 9-0 il CS Firenze. In rete Coralli (2), Iori, Bizzotto (4), Minesso (2), Paolucci (2), Pascali (2) e Bobb (2).

Spazzati via, dunque, i record precedenti tutti col risultato di 9-0. Il primo fu della Lucchese nel 1922 contro il CS Firenze. Poi toccò all'Entella nel 1936/37 battere il Derthona con lo stesso risultato, così come fecero Cagliari e Sampdoria contro Terranova (1939/40) e Marzotto (1958). Un calcio che non esiste più, ora nemmeno nell'albo dei record grazie al Cittadella, senza pietà nel rifilare 15-0 ai dilettanti del Potenza nel primo turno di Coppa Italia, scesi in campo con la juniores e con solo 15 giocatori in distinta.

Questi gli altri risultati:

Bassano-Pontedera 2-1

Benevento-Tuttocuoio 0-1

Casertana-Lecco 1-0 dts

Viterbese-Ancona 0-2

Alessandria-Altovicentino 2-0

Pavia-Poggibonsi 3-0

Pisa-Sestri Levante 4-0

Reggiana-Delta Porto Tolle 3-0

Feralpi Salò-Fano 5-1

L'Aquila-Arezzo 2-0

Matera-Sudtirol 0-1

Spal-Renate 1-0

Juve Stabia-Melfi 2-0

Ascoli-Cosenza 1-2

Brescia-Cremonese 4-3 dcr

Foggia-Lucchese 2-1 dts

Lecce-Catanzaro 3-2 dcr