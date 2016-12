Coppa Italia: poker Borriello, il Cagliari stende la Spal

Si presenta in maniera stellare Marco Borriello ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante arrivato dall'Atalanta firma quattro gol e un assist per Sau nel 5-1 del Cagliari contro la Spal al Sant'Elia nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia . I sardi di Rastelli, tornati in serie A dopo un anno di B, non danno scampo ai ferraresi che nella prossima stagione saranno invece una matricola tra i cadetti. Nel prossimo turno sarà Sampdoria-Cagliari.

Al Sant'Elia contro la Spal nel primo impegno ufficiale della nuova stagione, il Cagliari schiera dall'inizio tutti i nuovi acquisti: Bruno Alves in difesa, Isla, Padoin e Ionita in mediana, e in avanti Borriello con Sau. Il primo brivido è firmato dagli ospiti che colpiscono il palo con Antenucci ma poi i sardi si svegliano e si scatenano. Al 24' i rossoblù fanno 1-0 proprio con Borriello che, servito in profondità da Sau, si presenta a tu per tu con Meret e realizza col mancino sotto la traversa. Prima dell'intervallo il Cagliari dilaga: al 40' Borriello restituisce il favore a Sau e gli fornisce l'assist per il 2-0; poco dopo, al 44', 3-0 ancora di Borriello, stavolta con un preciso colpo di testa all'angolino. Nella ripresa l'ex attaccante di Roma, Genoa e Milan non si ferma e trafigge ancora Meret al 65' per il 4-0 e la tripletta personale. Nel finale c'è spazio per un altro guizzo di Borriello che firma il poker personale all'82', poi all'84' la Spal trova il gol della bandiera con Antenucci per il definitivo 5-1. Al quarto turno di Coppa Italia il Cagliari sfiderà la Sampdoria a Marassi; prima però c'è il debutto in campionato domenica alle 20.45 in casa contro il Genoa.