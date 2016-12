Coppa Italia, per la quarta volta la finale sarà Juve-Milan

CONTE SCONTENTO: QUANTI NAZIONALI IMPEGNATIOltre al popolo nerazzurro, triste per l'eliminazione, c'è un'altra persona poco contenta - a conti fatti - della composizione della finale di Coppa Italia. È Antonio Conte e la sua non è questione di tifo: il 22 maggio, il giorno dopo la finale dell'Olimpico, inizierà il raduno allargato a Coverciano in vista degli Europei. Il campionato di Serie A si chiuderà il 15 e Conte sperava che i suoi futuri convocati potessero beneficiare di qualche giorno di riposo in vista della campagna europea. La combinazione Juve-Milan in finale, invece, complica il piano del ct, perché queste due squadre sono quelle che forniscono il maggior numero di calciatori alla nazionale italiana. Detto che Bonucci, squalificato, non giocherà, rischiano di essere altri 13 i giocatori coinvolti nella sfida dell'Olimpico il 21 maggio i quali, il giorno dopo, dovrebbero trovarsi a Coverciano.



Si tratta sicuramente di Buffon, Bonucci appunto, Barzagli, Chiellini, Marchisio e probabilmente di Zaza, mentre Sturaro spera. Per i rossoneri in ballo Donnarumma, Antonelli, Abate, De Sciglio, Montolivo, Bertolacci e Bonaventura. Magari non tutti verranno convocati, ma di sicuro Conte avrà un problema in più in vista degli Europei in Francia: un doppio smacco dopo che il ct aveva ripetutamente chiesto alla Lega di anticipare la finale a prima della metà di maggio, ricevendo una risposta negativa.