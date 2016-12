Coppa Italia: Paletta-Rispoli, il Parma piega il Cagliari

20:45 - Il Parma vola ai quarti di finale di Tim Cup battendo 2-1 il Cagliari al Tardini. Gialloblù in vantaggio sul finale di primo tempo con una rovesciata di Gabriel Paletta. Nella ripresa arriva il pari rossoblù firmato da Marco Sau ma, nei minuti conclusivi dell'incontro, ecco il gol decisivo firmato da Andrea Rispoli al termine di un’azione personale. La squadra di Donadoni affronterà ora la vincente di Juventus-Verona.

LA PARTITA

Donadoni si affida a Cassano unica punta mentre Zola inserisce il neo-acquisto Cop e il giovane Capello in avanti. Al 10' Conti ci prova con una punizione dal limite ma il pallone finisce tra le braccia di Mirante. Tre minuti dopo problema muscolare per il neo-acquisto gialloblù Lila: al suo posto spazio a Souza. Il Parma è pericolosissimo al 23' con Cassano che libera al tiro Rispoli ma il suo destro potente viene respinto da Colombi. La gara prosegue senza sussulti fino al 45' quando Paletta, servito involontariamente da Barella su cross di Cassano, mette dentro con una bella rovesciata il pallone dell'1-0. A inizio ripresa la squadra di Donadoni cerca il raddoppio: Cassano inventa per De Ceglie che subisce il ritorno di Barella al momento del tiro. Al minuto 61 Rispoli si divora il gol calciando da due passi addosso a Colombi al termine di un'azione d'angolo. Otto minuti dopo ecco il pari del Cagliari: su azione di contropiede Farias trova la pronta respinta di Mirante col pallone che arriva tra i piedi del neo-entrato Sau che deve solo appoggiare in rete. L'attaccante sardo al 76' si trova a tu per tu col portiere parmense che però è bravissimo a bloccare il tentativo di scavetto. All'84' Rispoli risolve l'incontro scaricando un destro potente dal limite al termine di una bella azione personale: 2-1 per il Parma e quarti raggiunti.

LE PAGELLE

Cassano 7: esce tra gli applausi del Tardini sostituito da Donadoni. Inventa calcio regalando (seppur con una deviazione determinante di Barella) il pallone del vantaggio firmato da Paletta. Nella ripresa libera De Ceglie al tiro ma l'ex juventino non ne approfitta

Rispoli 6,5: gara di grande sostanza per il terzino gialloblù. Si divora un gol calciando addosso a Colombi un pallone d'oro ma ha il merito di risolvere l'incontro con un destro potente e preciso al termine di una grande azione personale

Sau 6: entra al 56' e dopo poco più di 10 minuti trova il gol del pareggio. Gasato dalla marcatura, spreca il possibile 2-1 tentando uno scavetto senza senso con Mirante che deve solo bloccare facilmente la sfera

Husbauer 5,5: il centrocampista, appena arrivato dallo Sparta Praga, viene subito mandato in campo da Zola ma non riesce a contrastare a dovere le iniziative dei gialloblù che dominano in mezzo al campo

IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI 2-1

Parma (4-5-1): Mirante 6; Paletta 6,5, Mendes 5,5, Felipe 5,5 (78' Santacroce s.v.), Rispoli 6,5; Mariga 6, Lila s.v. (13' Lucas Souza 6), Bidaoui 5,5, Galloppa 6, De Ceglie 6,5; Cassano 7 (70' Pozzi 6). A disp.: Iacobucci, Rossetto, Cassani, Mauri, Costa, Palladino, Gobbi, Lodi, Haraslin. All. Donadoni 6,5

Cagliari (4-3-3) : Colombi 6; Dessena 5,5, Gonzalez 5,5, Benedetti 5,5, Murru 6; Barella 5,5, Conti 5,5 (79' Capuano s.v.), Husbauer 5.5 (46' Donsah 6); Farias 6,5, Capello 5 (56' Sau 6), Cop 5. A disp.: Cragno, Avelar, Longo, Geraldino, Rangel, Pisano. All.: Zola

Arbitro: Cervellera.

Marcatori: 45' Paletta, 84' Rispoli (P), 69' Sau

Ammoniti: Felipe, Mariga (P), Murri, Barella, Gonzalez (C)