Coppa Italia: Palermo ko, passa l'Alessandria

Dopo le vittorie di Spezia, Torino e Milan anche l' Alessandria passa il turno in Coppa Italia battendo sorprendentemente il Palermo per 3-2. Prestazione maiuscola dei piemontesi che approfittano della giornata storta dei rosanero in dieci per 70 minuti a causa dell'espulsione di Vazquez al 21'. Per la squadra di Gregucci, che nel prossimo turno affronterà il Genoa, a segno Loviso, Marconi e Nicco a cui rispondono Trajkovsky e Gilardino.

Sedicesimo di Coppa Italia schock per il Palermo che esce sconfitto al Barbera per 3-2 contro l'Alessandria (seconda in Lega Pro) disputando un match incolore. Partita subito in salita per i rosanero che subiscono il pressing asfissiante degli uomini di Gregucci già dai primi minuti e mettono in difficoltà la mediana di Ballardini composta da Rigoni, Maresca e Hiljemark. Al 4' la conferma: bella ripartenza dei piemontesi e gravissima ingenuità di Rispoli che regala letteralmente un calcio di rigore toccando il pallone con la mano: Loviso trasforma senza problemi spiazzando Colombi. Il Palermo subisce il colpo, ma prova comunque a reagire con qualche buona giocata di capitan Vazquez che però al 21' perde la testa e colpisce Sirri con un'inspiegabile gomitata: Nasca tira fuori il rosso e l'italo-argentino lascia i suoi in 10. Dopodiché è solo Alessandria che costruisce occasioni da gol a ripetizione fino alla grandissima rete di Marconi che scatta sulla linea del fuorigioco e scaglia un destro dinamitardo nel sette firmando il raddoppio. Sul finale del primo tempo altre due chance per l'Alessandria, al 38' con Nicco che da distanza ravvicinata sbaglia un gol clamoroso calciando centralmente e al 43'con Branca che non sfrutta lo spazio concessogli e spedisce alla sinistra di Colombi. La ripresa inizia sulla falsa riga dei primi 45 minuti fino al cambio di Ballardini che toglie Rigoni per Gilardino ed è subito gol Palermo: al 55' corta respinta di Sosa, pallone raccolto da Trajkovsky che approfitta di un'incertezza di Vannucchi e lo batte con un preciso rasoterra sulla sinistra. Il Palermo ci crede e sfiora il pari ancora con Trajkovsky che colpisce il palo dopo aver recuperato un ottimo pallone sulla trequarti. I rosanero soffrono l'uomo in meno ed entrano spesso in difficoltà soprattutto quando l'Alessandria riparte, come al 72' quando Colombi si supera respingendo la bellissima conclusione a giro di Fichnaller. All'81 tris dei piemontesi con la botta da fuori di Nicco che spedisce il pallone all'incrocio dei pali. Sul finale succede di tutto: all'83esimo espulso Sabato e gol di Gilardino che accorcia le distanze regalando un finale da brividi a Gregucci. Alla fine l'Alessandria si salva e riesce a conquistare una preziosissima vittoria e dunque gli ottavi di finale. A Marassi sarà Genoa-Alessandria, la panchina di Ballardini è già a rischio.