Coppa Italia: Napoli-Spezia 3-1, partenopei ai quarti di finale

Prosegue il cammino in Coppa Italia del Napoli, che supera lo Spezia e si qualifica per i quarti di finale. Al San Paolo finisce 3-1 per la squadra di Sarri, che soffre più del previsto nel primo tempo e poi allunga nella ripresa. Zielinski apre il match al 3', ma Piccolo - complice una deviazione di Albiol - trova l'1-1 al 35'. Il 2-1 porta la firma di Giaccherini (55') prima del 3-1 di Gabbiadini (57'), che saluta i partenopei con un gol.