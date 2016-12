Coppa Italia, Napoli senza fatica: Verona battuto 3-0

Nella Coppa Italia delle sorprese, il Napoli regala una certezza. La squadra di Sarri batte agevolmente il Verona per 3-0 e vola ai quarti di finale dove affronterà l'Inter. Match subito in discesa al San Paolo, con El Kaddouri che trova il vantaggio dopo 4'. Al 12' la gara è già in ghiaccio, con Mertens che trova il 2-0, complice Coppola. Nella ripresa arrivano prima il rigore di Hamsik calciato sul palo e poi, al 75', il tris Callejon.