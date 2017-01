Coppa Italia, Milan-Torino 2-1: rossoneri ai quarti in rimonta

A San Siro il Milan batte 2-1 il Torino negli ottavi di Coppa Italia e si qualifica per i quarti dove affronterà la Juventus allo Stadium. Gara complicata per i rossoneri, che nel primo tempo giocano sottotono e vanno al riposo sotto per un gol di Belotti al 27'. Il match gira nella ripresa e nel giro di 2' viene ribaltato: prima Kucka (61') e poi Bonaventura (63') fanno esplodere San Siro. Ora la riedizione della finale dell'anno scorso.