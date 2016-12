Coppa Italia, Mihajlovic squalificato due giornate: niente Inter

17:26 - Niente incontro ravvicinato tra Mihajlovic e Mancini, almeno in panchina, nella sfida Inter-Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, il 14 gennaio. Il tecnico blucerchiato è stato infatti squalificato per due giornate "per avere, al 38° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale rivolgendo un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale e per avere indirizzato verso la sua persona il contenuto di una bottiglia d'acqua".

MIHAJLOVIC SI DIFENDE E SI AUTOMULTA

Mihajlovic si difende: "Voglio ribadire che non ho offeso nè insultato il quarto uomo. Ho chiesto spiegazioni, magari sbagliando nei toni, per più di una valutazione di gioco e queste spiegazioni non mi sono state date. E' questo che non va bene se siamo tutti insieme, lì sul campo, a collaborare. Inoltre, come è risaputo, al termine delle partite, non commento mai le decisioni arbitrali o le moviole televisive. Nel male come nel bene. Sono uno dei pochi che lo fa e anche ai miei calciatori dico sempre di non parlare degli arbitri nelle interviste. Considero queste mie scelte una forma di rispetto per la categoria arbitrale e proprio per questo motivo chiedo rispetto quando mi rivolgo per avere delle spiegazioni sulle loro decisioni in campo".



Il tecnico blucerchiato ha deciso di autotassarsi a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova: sarà la società a decidere la cifra che sarà decurtata dallo stipendio del tecnico e devoluta, a suo nome, per il progetto del Gaslini finalizzato all'acquisto del ventilatore TwinStream. La Samp ha già inoltrato preannuncio di reclamo, per la richiesta degli atti ufficiali di gara alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale istituita presso la Figc. Dopo il cartellino rosso in Coppa Italia, il tecnico ha voluto chiedere scusa alla squadra, invitando tutto il gruppo a cena: "Saranno loro a dirmi quando e dove, io pagherò perché questo è il nostro modo di affrontare le situazioni. Quello che chiedo a loro lo chiedo, prima di tutto, a me stesso, quindi ègiusto cosi'", ha spiegato sul sito ufficiale della Sampdoria.

Un turno di stop a Giacomazzi (Perugia), Volta (Cesena), Benalouane (Atalanta), Bubnjic (Udinese), Mchedlidze (Empoli), Olivera (Brescia), Regini (Sampdoria). Per quanto riguarda le società, "letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l'altro, che verso il 38° del secondo tempo, sostenitori del Brescia indirizzavano all'allenatore della squadra avversaria cori insultanti disciplinarmente rilevanti ex art. 11 CGS; manda al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti onde individuare il settore dello stadio bresciano ove abitualmente si collocano il gruppo di sostenitori di cui trattasi". Ammenda di 10.000 euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale".