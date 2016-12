Coppa Italia, Mihajlovic: "Carpi match importante, Lippi non mi spaventa"

LA CONFERENZASu Dan Peterson

"Gli faccio gli auguri per gli 80 anni, è un grande, ho avuto la fortuna di conoscerlo. E' un personaggio difficilmente raggiungibile, nonostante l'età non molla mai, come Berlusconi. Spero di arrivare a quell'età in forma come lui!"

Come reagisce la squadra alle voci societarie?

"La società mi è sempre stata vicina, se non ci sono risultati io e la squadra siamo agitati e chi soffre di più è il presidente. Sentiamo la vicinanza del club, per quanto mi riguarda non posso dire niente di negativo. Ho sentito ieri Berlusconi, abbiamo parlato di un po' di cose, tra di noi tutto a posto"

Le condizioni di Menez

"Non gioca da aprile, valutiamo giorno per giorno. Non sente più dolore, si allena bene. Se non incontra altri problemi, tornerà per fine mese"

Quando torna Balotelli?

"Se non gli viene qualcosa oggi, sarà tra i convocati della partita"

Sul rientro di Boateng

"Sono tanti mesi che non gioca, più facile che entri a gara in corso. Può fare l'esterno di centrocampo o la punta, dice di trovarsi meglio largo a destra ma può giocare in tutti e 4 i ruoli offensivi. Sarebbe la terza partita in 7 giorni, qualcuno ha giocato meno e qualcuno in più: vedremo"

Ballottaggio Luiz Adriano e Boateng?

"Non ho ancora deciso chi giocherà, sia il brasiliano che Kevin ha chiuso bene in interdizione su De Rossi a Roma"

Chi gioca in attacco contro il Carpi?

"Manca ancora un allenamento, vediamo. Magari giocano Luiz Adriano-Niang e non Bacca. Ci sono tante possibilità, vediamo"

Sulle prospettive in classifica

"Continuo a credere che al completo possiamo lottare per la Champions, se mi guardo indietro meritavamo di più: ci mancano quei 6/7 punti che ci avrebbero permesso di essere coi primi. Manca cinismo, altri subiscono tutta la partita fanno un gol e vincono: ci manca quella qualità. Io da allenatore comunque guardo alla prestazione, non è mai casuale al contrario del risultato"

Le voci di un cambio in panchina

"Va avanti così da 3 mesi, sono sereno e concentrato, le voci non mi interessano più. Ci sarebbe stato un incontro Berlusconi-Lippi? Non mi ha scosso, perché dovrebbe? Sono sereno e troppo intelligente per cadere in certe trappole"

Un commento sulla partita di Roma

"Non è stato un brutto primo tempo, solo un avvio difficile. E' stata una bella gara, nelle ultime tre partite potevamo fare 9 punti e se ne abbiamo fatti solo due è colpa nostra, non della sfortuna. Dobbiamo continuare a giocare così"

Cosa ne pensa del Carpi?

"Lo conosciamo bene, è una squadra tosta, dovremo sfruttare bene le occasioni che avremo. Dobbiamo essere concentrati a passare il turno, se giochiamo come sappiamo, passeremo il turno"

Sarà una partita spartiacque?

"Non lo so ma è di sicuro la più importante dell'anno, come poi lo sarà la successiva"

-Inizia la conferenza



-Ultima domanda di Milan Channel sul futuro al Milan: "Penso partita per partita: ora al Carpi, poi alla Fiorentina. Sarà così sino a fine stagione, sono sempre grato a Berlusconi e Galliani per questa chance. Ho fiducia nel mio lavoro e nella squadra, non mollo mai"

-A Roma si è visto il miglior Milan: "Ci sono state prestazioni in cui abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, quando la squadra è al completo può lottare per i primi tre posti ma c'è sempre stato qualche infortunato. Ma il campionato è lungo, le cose gireranno"

-L'atteggiamento dei tifosi: "Dipende tutto da noi, se vedono una squadra col giusto atteggiamento, ci aiuteranno. Siamo dispiaciuti per i risultati ma siamo noi a doverli trascinare"

-Sulle voce di esonero: "Il gruppo è compatto e unito, ci tiene a fare bene. Sono diversi mesi che è così, non pensiamoci ma testa al Carpi: dobbiamo qualificarci"

-Mihajlovic inizia a parlare a Milan Channel: "A parte i primi 15 minuti, e dobbiamo ringraziare Donnarumma, a Roma abbiamo dominato e meritavamo di vincere. I ragazzi hanno reagito dopo il gol a feddo, creiamo tanto ma segniamo poco. Ora stiamo comandando il gioco, dobbiamo migliorare l'efficacia offensiva"