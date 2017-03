Coppa Italia: Lazio-Roma 2-0, decidono Milinkovic e Immobile

Nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia, la Lazio supera la Roma per 2-0 e conquista un vantaggio importante in vista del ritorno in programma il 5 aprile. All'Olimpico, la squadra di Simone Inzaghi sblocca la partita al 30' con un ottimo inserimento di Milinkovic (assist di Felipe Anderson), che batte Alisson col destro. Poi, nella ripresa, è Immobile - servito da Keita - a trovare il raddoppio al 78'.