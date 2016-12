Coppa Italia, Lazio-Juventus 0-1: bianconeri in semifinale

LA PARTITAChe sia campionato o Coppa Italia non fa differenza: la Juventus ha deciso di non lasciare le briciole ai propri avversari e dopo la rincorsa al Napoli in Serie A, i bianconeri hanno messo nel mirino anche il bis in Coppa Italia. All'Olimpico gli uomini di Allegri, che continua a restare imbattuto contro Pioli, hanno vinto con una prova di autorità, sprecando molto ma limitando al tempo stesso i pericoli per la porta di Neto. Uno, a inizio partita, creato da Keita.



La differenza tra le due squadre però è venuta a galla nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e avaro di grandi emozioni, con un ritmo piuttosto alto e una Lazio molto aggressiva sui portatori di palla juventini capace di limitarne lo sviluppo del gioco in profondità e sugli esterni. L'occasione fallita da Keita al 13' è pareggiata da Pogba poco più tardi con il francese stoppato da un buon intervento di Berisha alla mezz'ora. Al rientro dagli spogliatoi, invece, con l'innalzamento del ritmo voluto da Allegri non c'è stata storia.



Sfruttando i palloni recuperati a centrocampo la Juventus ha creato diverse occasioni da gol. Al 51' Berisha si supera su Morata in uscita mentre Zaza, a porta vuota, colpisce solo l'esterno della rete. Poco dopo è Pogba a non trovare la porta sugli sviluppi di un calcio da fermo, ma al 66' arriva l'episodio che decide il match in una maniera insolita. Il sinistro a giro di Zaza colpisce il palo e termina lentamente sui piedi di Lichtsteiner il quale si coordina e infila di pochi centimetri la porta laziale. L'intervento in extremis di Berisha è tanto bello quanto inutile, vanificato dalla Goal Line Technology che assegna il match-point alla Juventus. Senza polemiche.



Una volta rotto l'equilibrio il finale di gara è già scritto. La Lazio in attacco e sbilanciata per cercare il pari, la Juventus pronta a sfruttare i contropiedi negli spazi. Almeno in teoria. Se i biancocelesti infatti non creano pericoli alla retroguardia bianconera, Sturaro, Mandzukic e Dybala nel finale si divorano il raddoppio sicurezza per la rabbia di Allegri. In semifinale di Coppa Italia ci sarà l'Inter.