Coppa Italia, Lazio-Genoa 4-2: poker che vale i quarti con l'Inter

La Lazio batte 4-2 il Genoa e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Inter (31 gennaio a San Siro). All'Olimpico va in scena un match davvero piacevole: biancocelesti avanti 2-0 con Djordjevic e Hoedt (in mezzo il rigore parato da Lamanna a Felipe Anderson), ma raggiunti in 4' nel finale di tempo (Pinilla e Pandev). Nella ripresa palo di Ocampos, poi Inzaghi mette Immobile e Milinkovic-Savic che decidono la sfida.