Coppa Italia, la finale sul maxischermo di Casa Milan

E' iniziato il countdown per la finale di Coppa Italia. Venerdì all'Olimpico di Roma andranno in scena la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Cristian Brocchi, poi gli allenamenti delle due squadre aperti ai media. Sabato alle 20.45 il fischio iniziale del big match tra Milan e Juve. Per i tifosi rossoneri che non potranno seguire la squadra a Roma, la partita verrà trasmessa in diretta sul maxischermo di Casa Milan.