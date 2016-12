Coppa Italia, l'Inter si arrende ai rigori: Juventus in finale

LA PARTITA

E' successo tutto e il contrario di tutto a San Siro. L'Inter fa la Juventus e viceversa, accarezza il sogno di una pazzesca impresa ma sbatte sulla traversa di Palacio anche se ritrova un po' di morale. Se Moratti aveva visto una squadra depressa, quella contro i bianconeri è una prova che spazza via qualche nube: i giocatori non remano contro Mancini, non si può prescindere da gente come Perisic e Brozovic e, una volta in più (è quasi una prova), senza Jovetic ed Icardi si è visto un gioco migliore. Come non dimenticare le colpe juventine? L'avvertimento della vigilia di Allegri ("Nessuno stacchi la spina") non era la solita frase fatta, si è vista la peggior Juventus della stagione che ha incassato la prima sconfitta stagionale nei novanta minuti con oltre un gol di scarto ed è stata incapace di fare un tiro in porta nel primo tempo (record, negativo, stagionale). Alla fine il risultato cancella tutto, ma è una lezione da tenere bene a mente in vista del rush finale in campionato e della trasferta a Monaco in Champions.

Il primo tempo regala due notizie: la capacità dell'Inter di giocare un buon calcio, era un po' che non succedeva, e l'assenza quasi totale della Juventus, con la testa rimasta a Vinovo. Detto dei bianconeri spenti e piuttosto schiacciati dietro, non pervenuta una volata di Alex Sandro o Lichtsteiner mentre Sturaro-Hernanes soffrono Ljajic che si muove su tutto l'arco dell'attacco, bisogna rendere merito ai nerazzurri che non avevano niente da perdere ma sono tutt'altra pasta rispetto a domenica, e anche gli applausi del pubblico sono lì a testimoniarlo. Merito dell'intraprendenza di Perisic e Ljajic, della solidità di Medel e della verve di Brozovic (che come sempre alterna accelerazioni vertiginose a errori da pennarello rosso) e Kondogbia, che si conferma in crescita. Così arrivano anche le occasioni: è proprio "Epic Brozo" a infilare Neto dal limite dopo un pallone recuperato - con un mezzo fallo - da Medel su Hernanes. Ci prova anche Ljajic che prima colpisce una traversa e poi manca il bersaglio grosso di poco mentre Eder e Perisic si muovono molto creando difficoltà a Rugani e Bonucci. In tutto questo, zero tiri in porta di Morata e Zaza, bravi solo a fare sportellate con Juan Jesus e D'Ambrosio ma non ad aiutare la squadra a salire.

La sfuriata di Allegri nello spogliatoio non deve essere stata efficace perché dopo cinque minuti della ripresa è già due a zero. Scambio Eder-Ljajic che lancia l'italobrasiliano sul fondo, palla in mezzo per Perisic che insacca facilmente, San Siro ci crede sul serio. Anche perché l'Inter, se possibile, è ancora più in palla che nel primo tempo, la grinta e la determinazione si abbinano a una discreta facilità di palleggio, L'ingresso di Barzagli e Lemina non cambia più di tanto le cose, in compenso si sveglia Zaza. Prima il palo pieno solo davanti a Carrizo, poi altre due grandi occasioni sprecate nel finale. Ma sono azioni estemporanee, il pallino del gioco è in mano dell'Inter che magari perde qualche colpo ma è solo per questioni fisiche. Il tris arriva al 38', Rugani stende ingenuamente Perisic in area e Brozovic insacca dal dischetto non senza qualche brivido per il tuffo di Neto. Con meno di dieci minuti da giocare, Mancini spinge i suoi oltre la stanchezza e in effetti le occasioni per il poker ci sono ma sia Palacio che Perisic si scontrano contro un grande Neto.

La mezz'ora di supplementari, nervosa, vive di ammoniti e fiammate. Al 10' del primo tempo, il diagonale di Zaza esce di poco mentre al 15' del secondo è Carrizo a superarsi due volte su Morata. L'Inter è sulle gambe ma l'inerzia del match sembra avvantaggiarla in vista dei rigori ma Palacio tradisce San Siro, la palla sbatte sulla traversa e di nuovo sul campo ma prima della linea. E' proprio capitan Bonucci a portare la Juventus alla sedicesima finale di Coppa Italia della storia.